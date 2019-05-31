По поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой для обеспечения удобного передвижения Рамиза Азизбейли Фонд подарил народному артисту автомобиль.

Автомобиль был передан дочери актера Джалале Азизбейли.

Фонд Гейдара Алиева также взял на себя ремонт квартиры, где проживает актер, и в ближайшее время в квартире начнутся ремонтные работы.

Рамиз Азизбейли выразил признательность первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за оказанные внимание и заботу.

Minval.az