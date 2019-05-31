Церемония перезахоронения останков участника освободительной борьбы кавказских горцев Хаджи-Мурата в дагестанском селе Хунзахе назначена на 2 июня, сообщил председатель оргкомитета по захоронению останков наиба Магомед Амирханов.

Как писал «Кавказский узел», 24 января депутат Госдумы Гаджимурад Омаров обнародовал письмо советника президента России Владимира Толстого от 21 января руководителю фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергею Миронову, в котором говорится о поддержке администрацией президента России позиции о целесообразности передачи в Дагестан для захоронения останков (черепа) Хаджи-Мурата. «Принято решение осуществить акт передачи останков позднее с учетом текущей внутриполитической ситуации в республике», — говорится в тексте документа. Отсеченная голова Хаджи-Мурата перестала быть трофеем, показывающим эффективность государственного управления, и музейным экспонатом, но ее передача для захоронения сдерживается политическими интригами, заявили опрошенные «Кавказским узлом» эксперты.

Останки тела наиба Шамиля – Хаджи-Мурата, которые покоятся в Азербайджане, будут перезахоронены в его родном селе Хунзахе, написал 30 мая со ссылкой на председателя оргкомитета по захоронению останков наиба Магомеда Амирханова РИА «Дербент». Церемония перезахоронения состоится 2 июня у местной Центральной мечети, уточнил Амирханов.

Вопрос о захоронении в Дагестане головы Хаджи-Мурата, которая в хранится в бывшей Кунсткамере (Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого в Санкт-Петербурге), обсуждается, окончательного решения пока не принято, передает сообщение главы оргкомитета интернет-газета »Нур».

Minval.az