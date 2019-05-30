В составе сборной Азербайджана по футболу, которая ведет подготовку к отборочным матчам ЕВРО-2020 против Венгрии (8 июня) и Словакии (11 июня), произошло изменение.

Как сообщает «Азериспорт», хавбек «милли» Эдди Исрафилов получил травму в последнем матче своего клуба «Алькоркона» и после вердикта врачей пропустит 4 недели. Таким образом, наставник сборной Никола Юрчевич не сможет воспользоваться его услугами в предстоящих матчах «милли».

По информации АФФА, вместо Исрафилова никто не будет вызван в сборную.

Minval.az