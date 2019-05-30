В Баку 3 сотрудника компании «Coca-Cola» ошпарились кипящей водой.

Как сообщает ONA, инцидент произошел в котельной компании «Coca-Cola» в поселке Сулутепе Бинагадинского района.

Ожоги получили Мамедов Назим Шеммед оглу (1961 г.р.), Валиханов Гасан Гараоглан оглу (1960 г.р.) и Мамедов Парвиз Джалал оглу (1980 г.р.).

Факт подтвердили в отделе по связям с общественностью компании. Сотрудница отдела Сельминаз Алекперова сообщила, что утром 29 мая во время техосмотра водных процессоров произошла неисправность, и на трех сотрудников вылилась кипящая вода.

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