«…Проводить финал в Баку – это достаточно забавно. Я не знаю, что эти ребята ели на завтрак, раз они принимают такие решения», – вот, собственно, как главный тренер английского «Ливерпуля» немец Юрген Клопп высказался про место проведения финала Лиги Европы между другими британскими клубами, «Арсеналом» и «Челси», который состоялся в среду, 29 мая.

Как пишет «Московский Комсомолец», при всём уважении к Клоппу – он не прав.

Во-первых, когда начинает вспоминать ещё и про недавний финал Лиги чемпионов в Киеве и говорить про то, что это-де стало плохой модой, ибо команды из этой части Европы «туда всё равно не доберутся». Если немец имеет в виду бывший Советский Союз – то пусть не в главном турнире (то есть ЛЧ), но во втором (ЛЕ, хоть раньше это называлось Кубком УЕФА) российские и украинские команды в решающем матче в ХХI веке играли. Даже трофей брали – и ЦСКА московский, и «Зенит» питерский, и «Шахтёр» донецкий (а вот «Днепру» днепропетровскому немного не хватило).

Скажете, это было достаточно давно? Так это даже лучше! И вот тут Клопп не прав вдвойне, ибо принцип нейтральности – это как раз круто. Посмотрим, как он заговорил бы, если бы в субботу в Мадриде в финале Лиги чемпионов его «Ливерпулю» противостоял бы «Атлетико» или «Реал»! Вот организатор Кубка России в лице РФС (Российского футбольного союза) поступил, полагаю, именно мудро, когда выбрал местом для проведения решающей встречи-2019 Самару. Ибо играть в Москве против «Локомотива» было бы несправедливо по отношению к екатеринбургскому «Уралу».

Дорого? А когда это было для настоящего болельщика препятствием? А что (это уже в-третьих!), ехать на Кубок мира в Японию – дёшево было?

Ну и в-четвёртых: уверен, уважаемым немецким тренером руководят закрепившиеся в менталитете как английском, так и в целом, пожалуй, западноевропейском стереотипы. Мол, там у них – нищета, расизм и т.д. Дело даже не в политической составляющей, которая, несомненно, царила перед чемпионатом мира-2018 в России. Ведь примерно такие же страхи (может, чуть меньшего масштаба) преследовали британских болельщиков перед частично украинским Евро-2012, допустим…

На самом деле я как человек, недавно побывавший в Баку, могу уверить вас: это один из самых безопасных, гостеприимных, да и прекрасных с точки зрения кухни городов мира. Никакого исламского фанатизма – напротив, нальют так, как мало где в России! Поэтому тем англичанам, кто ещё сомневается (да и нашим соотечественникам), посоветовал бы: бросить все дела – и рвануть в Баку. Когда ещё посмотришь лондонское дерби там, где Юрий Никулин в «Бриллиантовой руке» выдал культовое «чёрт побери»?

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