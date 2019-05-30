В Баку с поличным пойманы лица, вымогавшие у женщины 25 000 манатов.

Как стало известно Report, обратившаяся в Ясамальское районное управление полиции директор Агдамской районной музыкальной школы №1 Егяна Велиева сообщила, что двое с угрозами вымогают у нее 25 тыс. манатов.

В результате проведенных на основе обращения сотрудниками Ясамальского РУП оперативных мероприятий при получении денег были задержаны учителя музыкальной школы Р.Асланов и Н.Бахшалиев.

По факту в Ясамальском РПУ возбуждено уголовное дело по статье 182 (вымогательство) УК.

По факту ведется расследование.

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