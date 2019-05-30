Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил правила оказания государственной поддержки исследованиям внутреннего рынка с целью стимулирования конкурентоспособного производства субъектов микро, малого и среднего предпринимательства.

Текст правил опубликован на сайте главы государства.

Согласно правилам, субъектам МСП для исследования внутреннего рынка будет предоставляться финансовая и информационная поддержка. Путем данной поддержки планируется увеличить производство в частном секторе, а также создать новые предприятия и объекты, производящие конкурентоспособную продукцию.

Правила допускают привлечение к рыночным исследованиям, как местных, так и зарубежных юридических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательством.

Согласно правилам, субъектам микро-предпринимательства покрывается 80% затрат на проведение каждого рыночного исследования, субъектам малого предпринимательства – 50% затрат. Оставшиеся средства должны выплачиваться самими предпринимателями.

Субъектам среднего предпринимательства будет оказываться только информационная поддержка (в виде предоставления бесплатной информации и проведения тренингов).

Сумму, необходимую для проведения исследования определяет Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA). При этом сумма, выделяемая на каждое исследование рынка, не должна превышать 20 тыс. манатов.

Данной поддержкой, согласно правилам, не смогут воспользоваться кредитные и страховые организации, инвестиционные фонды, частные пенсионные фонды, участники рынка ценных бумаг, ломбарды, участники PSA-контрактов и ряд других субъектов.

Источниками финансирования исследований могут быть средства госбюджета, выделенные Агентству по развитию малого и среднего бизнеса; свободные средства Агентства; гранты, техническая и финансовая поддержка; средства субъектов предпринимательства и прочие источники, предусмотренные законодательством.

Minval.az