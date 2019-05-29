29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоялась церемония открытия финального матча Лиги Европы УЕФА сезона 2018-2019 года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на грандиозной церемонии открытия финальной игры английский DJ, композитор и ремиксер Джонас Блу подарил болельщикам, собравшимся на стадионе, незабываемые моменты. Он выступил на церемонии со 150 местными танцорами.

Неповтопримое выступление Джонаса Блу на грандиозной церемонии, организованной в Баку, было встречено бурными аплодисментами болельщиков.

Когда восхитительные спецэффекты осветили небо над Страной Огней DJ Блу исполнил микс из своих хитов и выразил почтение каждой из команд, соревнующихся в финале, тем самым передав зрителям позитивную энергию.

Наиболее запоминающейся частью церемонии стало вынесение на арену под неповторимое исполнение Джонаса Блу гигантских форм команд «Челси» и «Арсенал».

Затем на арену был вынесен Кубок, и на поле вышли футболисты.

Отметим, что продюсер церемонии открытия – польская компания Platige Image. До настоящего времени эта компания участвовала в подготовке семи церемоний УЕФА. Режиссером-постановщиком церемонии открытия финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку является создатель живых шоу и управляющий ими известный хореограф, режиссер модных показов и сценограф Вальдек Шимковяк.

Minval.az