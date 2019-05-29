В Азербайджане решением президента Ильхама Алиева ликвидировано государственное агентство геодезии и картографии, говорится в сообщении на официальном сайте главы государства в среду, 29 мая.

Президент Алиев подписал указ об отмене указа «О создании и обеспечении деятельности Государственного агентства геодезии и картографии при министерстве экологии и природных ресурсов» от 14 сентября 2015 года.

Также согласно последнему документу, отныне дается в новой редакции указ «О некоторых вопросах в связи с применением закона Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год» от 22 декабря 2018 года. Из соответствующих подпунктов исключены упоминание Государственного агентства геодезии и картографии.

Minval.az