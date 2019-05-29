Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется в ближайшее время провести в Баку переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
«Господин президент, с нетерпением надеюсь на новую встречу в ближайшее время в Баку», — говорится в поздравительном послании Макрона президенту Алиеву по случаю Национального Дня 28 мая, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Французский лидер подчеркнул, что Париж остается привержен мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.
«Позвольте еще раз подчеркнуть решительную, полную и непредвзятую приверженность Франции в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ к обязательству по справедливому и долгосрочному разрешению нагорно-карабахского конфликта путем переговоров», — подчеркнул Макрон.
Президент Франции заверил Алиева в решимости еще «большего укрепления отношений между Баку, Парижем и Европейским Союзом».
«Особенно хочется надеяться на большее число совместных инициатив в направлении решения трудностей в сферах здравоохранения и окружающей среды, которым Вы и I вице-президент уделяют особое внимание», — подчеркнул Макрон.