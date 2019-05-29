США поддерживают экономические реформы в Азербайджане, направленные на привлечение иностранных инвестиций и поощрение инноваций, отмечает американский президент Дональд Трамп.

«США поддерживают ваши усилия, направленные на продолжение экономических реформ для привлечения иностранных инвестиций и поощрение инноваций. Экономический успех Азербайджана окажет содействие для стабильности во всем регионе», — отмечается в послании Трампа президенту Ильхаму Алиеву в связи с открытием в Баку 26-ой ежегодной нефтегазовой выставки.

В своем письме Трамп подчеркнул, что Азербайджан за счет нефтегазовой добычи и реализации проекта Южный газовый коридор (ЮГК), привносит стабильность на мировом энергетическом рынке.

«Азербайджан, наладив партнерство с Туркменистаном и другими потенциальными поставщиками из стран бассейна Восточного Средиземноморья, может стать еще большим лидером. Самое время расширить успехи вашей страны», — отметил Трамп.

Американский лидер также выразил пожелание продолжить сотрудничество с Ильхамом Алиевым для мирного, демократического развития Южного Кавказа.

Minval.az