В столице Грузии городе Тбилиси телебашня подсвечена цветами азербайджанского флага в честь Дня Республики Азербайджана.
Как передаёт Report, в вечерние часы телебашня начала светиться синим, красным и зелёным цветами.
В столице Грузии городе Тбилиси телебашня подсвечена цветами азербайджанского флага в честь Дня Республики Азербайджана.
Как передаёт Report, в вечерние часы телебашня начала светиться синим, красным и зелёным цветами.
Дата: 2019/05/28 22:46
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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