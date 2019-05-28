«Лига Европы — большое соревнование. Все команды стараются победить».

Как передаёт Report, об этом заявил футболист английского клуба «Челси» Давид Луис на пресс-конференции в Бакинском Олимпийском стадионе накануне финального матча Лиги Европы УЕФА.

Бразильский защитник поддержал главного тренера Маурицио Сарри, вокруг которого ходят разговоры о прекращении работы в клубе.

«У Сарри большое сердце. Футбол даёт возможность каждый день знакомиться с новыми людьми. Всё зависит от нас. Мы хорошо начали сезон, потом были проблемы. Но в итоге мы получили путёвки в два финала. В финале Кубка Лиги мы проиграли. Завтра нас ждёт важная игра. Наша цель — взять кубок. Будет большой финал. Мы хотим войти в историю. Все будут говорить о победителях», — отметил Луис.

Он упомянул и о переходе бывшего футболиста «Челси» Майкла Эссьена в азербайджанский клуб «Сабаил».

«Майкл Эссьен — легенда «Челси». Я не говорил с ним об Азербайджане. Если перешёл сюда, значит, посчитал нужным», — подчеркнул защитник.

Бразильский футболист вспомнил и о матче групповой стадии Лиги Чемпионов в Баку, где «Челси» одержал победу.

«Мы обыграли «Карабах» со счётом 4:0. Это удачный стадион для нас. Надеемся, и завтра будет так», — заявил Луис.

Отметим, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе «Челси» сыграет в финале Лиги Европы против другой английской команды — «Арсенала».

Minval.az