В Международном  аэропорту Гейдар Алиев приземлился самый большой пассажирский самолет Airbus A380.

Чартерный рейс авиакомпании Hi Fly привел делегацию УЕФА на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку 29 мая, передает Trend.

Minval.az