В Международном аэропорту Гейдар Алиев приземлился самый большой пассажирский самолет Airbus A380.
Чартерный рейс авиакомпании Hi Fly привел делегацию УЕФА на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку 29 мая, передает Trend.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев приземлился самый большой пассажирский самолет Airbus A380.
Чартерный рейс авиакомпании Hi Fly привел делегацию УЕФА на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку 29 мая, передает Trend.
Дата: 2019/05/28 20:35
Раздел: Азербайджан
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