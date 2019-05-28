29 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами дожди, во второй половине дня постепенно прекратятся, вечером преимущественно без осадков, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Будет дуть юго-западный ветер. Ночью температура воздуха составит 16-19, днем 23-27 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 17-19, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы — 764 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана завтра ожидаются переменные осадки. На отдельных территориях осадки примут ливневый характер, возможны грозы, град. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 13-18, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью будет 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Minval.az