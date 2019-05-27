Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью немецкому «Der Spiegel» рассказал о том, почему Баку был выбран местом проведения финала Лиги Европы.

«Почему? Потому, что там живут люди, которые также любят футбол. Мы должны развивать футбол везде, не только в Англии и Германии», — сказал он.

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Президент УЕФА отметил, что некоторые клубы вернули билеты, так как не могли их продать.

«Насколько я знаю, авиакомпания Easyjet подняла стоимость авиабилетов на рейсы. Никто им ничего не говорит. Всегда виновником указывается УЕФА. Это популизм. А как насчет предоставления конструктивного предложения, фонда, в который каждый клуб вносит свой вклад для поддержки болельщиков, посещающих финал. Конечно, Баку расположен далеко от Лондона. Но когда мы выбирали место, мы не могли знать, что обе команды, которые сыграют в финале, будут из Англии», — цитирует его слова «Тренд».

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