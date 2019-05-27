Генконсульство Азербайджана в Санкт-Петербурге организовало официальный прием по случаю Дня Республики — 28 Мая и 100-летия органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, на церемонии присутствовали официальные представители государства и правительства, сотрудники дипломатического корпуса, представители общественности, ведущих СМИ и предприниматели.

Сначала прозвучали Государственные гимны России и Азербайджана.

Затем выступил генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов, который проинформировал гостей о создании Азербайджанской Демократической Республики и достижениях.

По его словам, после восстановления независимости в конце XX века в результате дальновидной и мудрой политики общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане были обеспечены стабильность, прогресс и развитие. Дипломат подчеркнул, что Азербайджан стал лидером региона под руководством президента Ильхама Алиева, достойного преемника видного государственного деятеля.

Дипломат также подчеркнул динамичное развитие связей между Азербайджаном и Санкт-Петербургом во всех сферах, включая гуманитарную и культурную.

Мероприятие продолжилось выступлением заслуженных артистов Азербайджана. Гостям представили образцы национальной кухни, а также вручили связанные с нашей страной памятные подарки.

Minval.az