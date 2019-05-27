Азербайджан продолжит укреплять свой военный потенциал, поскольку живет в условиях незавершенной войны с Арменией, заявил президент Ильхам Алиев.

«Мы живем в условиях незавершенной войны (с Арменией). В этой связи, одним из основных приоритетных задач, стоящих перед нами, должно быть укрепление нашего военного потенциала», — заявил Алиев в понедельник на официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики, отмечаемого 28 мая.

Президент отметил, что в направлении армейского строительства предприняты серьезные шаги, в частности, за последние годы 80% воинских частей в стране полностью реконструированы, в последующие годы будут отремонтированы остальные части, нуждающиеся в ремонте. «Азербайджан сегодня обладает мощным военным потенциалом»,- заявил глава государства.

Алиев отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт и оккупация азербайджанских земель является горьким наследие режима ПНФА-Мусават.

«Мы стараемся решить этот вопрос, с юридической, политической, экономической и военной точки зрения. Азербайджан в этом направлении значительно укрепился. Принятые за последние годы резолюции и решения авторитетными международными организациями поддерживают нашу справедливую позицию и создали крепкую юридическую базу для решения конфликта»,- отметил он.

Алиев подчеркнул, что «самопровозглашенную «Нагорно-Карабахскую республику» не признала ни одна страна, а реакция международных организаций и большинства стран на проведенные там незаконные референдумы была жесткой и отрицательной».

По его словам, правительство Азербайджана доводит до мирового сообщества правду о конфликте, и эта работа будет продолжаться.

Minval.az