На Международном форуме выпускников МГИМО, который проходил на прошлой неделе в Узбекистане предложили присвоить Ташкенту и Баку звание «героя тыла». С такой инициативой выступил заместитель главы информационного агенства ТАСС Михаил Гусман. Об этом Minval.az сообщает со ссылкой на Sputnik Узбекистан.

Во время своего выступления чиновник сделал предложение о присвоении Ташкенту и Баку звания «Города-героя тыла», так как город внес свой, особый вклад в победу над фашизмом.

«Есть города герои. Необходимо достойно признать вклад этих городов в великую победу. Предлагаю назвать «Городами-героями тыла» Ташкент и Баку. Я не знаю насколько моя идея найдет продолжение, но считаю, что эти города заслужили», — заявил Гусман.

Он добавил, что не зря назвал город Баку, так как этот город дал 85% горюче-смазочных материалов для фронта.

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