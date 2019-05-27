Баку на переговорах с Тбилиси по делимитации госграницы подтвердил свою позицию – монастырский комплекс «Кешикчидаг» (Давид Гареджи) является территорией Азербайджана, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Согласно международному праву, после распада СССР Азербайджан и Грузия автоматически стали правопреемниками административных границ, существовавших между ними. Впоследствии эти границы стали государственными и были взяты под контроль пограничных служб двух стран», — цитирует Халафова «Интерфакс».

«Факт, что на участке «Кешикчидаг» граница всегда была, и она охранялась и охраняется пограничными службами с нашей и грузинской стороны»,- добавил он.

Замминистра подчеркнул, что переходы к пещерам на заповедной территории «Кешикчидаг», по запросу грузинской стороны и взаимной договоренности, грузинскими паломниками осуществлялись под контролем азербайджанских пограничников.

«Это и сегодня также имеет место. Что же касается осуществления каких-то хозяйственных и других работ на своей территории, то это – суверенное право каждой стороны», — заявил Халафов.

Minval.az