Президент Украины Владимир Зеленский отправил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 мая — Дня Республики.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Азербайджанская Республика демонстрирует стабильные темпы социально-экономического, научно-технического и культурного развития, что, несомненно, сказывается на репутации страны на мировой арене. Уверен, что существующее сотрудничество между Украиной и Азербайджаном будет развиваться в духе стратегического партнерства и взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности наших государств.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглы, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в государственной деятельности, желаю мира и процветания дружественному народу Азербайджана», — говорится в письме.

Minval.az