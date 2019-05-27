27 мая во дворце «Бута» был организован официальный прием по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в официальном приеме.
27 мая во дворце «Бута» был организован официальный прием по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в официальном приеме.
Дата: 2019/05/27 15:43
Раздел: Азербайджан
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