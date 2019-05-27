27 мая во дворце «Бута» был организован официальный прием по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в официальном приеме.

Minval.az