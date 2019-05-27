Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты прошедших 26 мая 2019 года в городах Баку и Нахчыван вторых тестовых экзаменов по азербайджанскому языку для абитуриентов, которые сдают экзамены по приему в вузы и ссузы на русском языке, а также для школьников, которые по уважительной причине не смогли принять участие в экзамене по предмету «Азербайджанский язык» в рамках выпускных экзаменов, передает «Онлайн».

Так, из 1268 абитуриентов, которые должны были принять участие в экзамене, 134 не явились на экзамен.

Из участвовавших в экзамене 1152 человек, 613 получили «зачет».

На экзаменах абитуриентам были представлены 30 тестовых заданий.

С результатами экзаменов можно ознакомиться сегодня на сайте ГЭЦ с 14:30. Также результаты можно узнать посредством мобильных операторов (Азерсель, Баксель, Нар), отправив «номер дела» на 7727.

Minval.az