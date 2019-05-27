Трое сотрудников азербайджанской авиакомпании AZAL уволены за распространение личной информации одного из пассажиров в социальной сети. Об этом сообщает AZAL.

«Пост сотрудницы авиакомпании Назили Мурадовой в социальной сети вызвал широкий резонанс общественности, в связи с чем компания провела собственное расследование, по результатам которого выяснилось, что Назиля Мурадова и двое других сотрудников AZAL допустили серьезную ошибку, поделившись личной информацией пассажира. Все трое сотрудников были немедленно уволены», — говорится в информации.

Авиакомпания принесла извинения пассажиру, чья фотография была распространена, и всему азербайджанскому обществу.

Бывшие сотрудники AZAL на своих страницах в социальной сети Facebook распространили фотографию паспорта трансгендера.

Minval.az