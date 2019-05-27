Посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс призвала не политизировать финал Лиги Европы в Баку и призвала всех говорить о спорте, об игре клубов «Арсенал» и «Челси». Справедливое заявление, тем более что глава британского диппредставительства с самого начала выступала с доброжелательными комментариями в адрес Азербайджана и всеми силами стремилась «сглаживать углы». Другое дело, что накануне финала количество околофутбольных политических комментариев вышло за все мыслимые и немыслимые рамки. Но теперь волей-неволей приходится включать задний ход. После предупреждения УЕФА сорвалась провокация с выходом на поле на тренировке всех игроков «Арсенала» с фамилией «Мхитарян» на майках. Британские СМИ сообщили: «пушкари» намерены продать Генриха Мхитаряна в ближайшее трансферное окно. В самом деле, Азербайджан предоставил Мхитаряну все требуемые гарантии безопасности, армянские спортсмены не раз принимали участие в международных турнирах, проходивших в Баку, как раз накануне финала Лиги Европы на чемпионат по аэробной гимнастике в составе сборной России прибыли брат и сестра Джаназян, и если после всего Мхитарян все же не едет, то виноват в этом уж точно не Азербайджан. Словом, неудивительно, что «Арсенал» теперь решил его продать. Так что Мхитаряну самое время подумать о возвращении в клуб «Пюник», тот самый, чья команда однажды взяла и не вышла на игру с «Нефтчи».

Только вот подумать о спасении репутации сегодня стоило бы не только и не столько лондонскому «Арсеналу», сколько… совсем не «футбольной» Amnesty International. Которая за несколько дней до финала разразилась сварливым пресс-релизом: «Нельзя позволять Азербайджану “отмыть” спортом его ужасную репутацию в области соблюдения прав человека», — нравоучительным тоном изрекла Amnesty International. Болельщики, игроки и персонал, по ее мнению, должны «ознакомиться с истинной ситуацией с правами человека в этой стране, скрывающейся за блестящим фасадом матча».

И вот как это понимать?

Намеренно не будем вдаваться в споры насчет «ситуации с правами человека» — отметим только, что объективных критериев оценки здесь до сих пор не изобретено, а вот у той же AI однажды в годовом отчете раздел, посвященный США, оказался в разы толще, чем тот, где рассказывалось о нарушении прав человека в Северной Корее. А их коллеги умудрились заявить, что власти Норвегии ну до ужаса нарушают права Брейвика, отбывающего срок в весьма комфортабельной тюрьме. Возможно, есть серьезная и вполне объективная причина, почему та же AI так и не отреагировала на арест в Иране граждан Азербайджана, молодых поэтов Фарида Гусейна и Шахрияра Тагизаде и хранила молчание вплоть до их освобождения — может быть, в Иране или Северной Корее просто не было «грантовых партнеров», которые смогли бы отработать «кейс». Можно, наверное, найти объяснение, почему AI не торопится реагировать на незаконное удержание на захваченных азербайджанских территориях гражданина России Дильгама Аскерова и гражданина Азербайджана Шахбаза Гулиева. Должно быть, есть вполне объективные обстоятельства непреодолимой силы, ввиду которых Amnesty International так и не среагировала на 44-дневную голодовку и смерть в армянском СИЗО журналиста и политика Мгера Егиазаряна уже после победы пашиняновской «революции». Не станем даже напоминать, что в эти же дни в оккупированном Карабахе объявлено о «чемпионате» по футболу среди команд «непризнанных государств», но Amnesty International почему-то не торопится выступать с пресс-релизом и заявлять, что оккупированная территория, где прошли жесточайшие «этнические чистки» — не лучшее место для того, чтобы «попинать мячик». И точно так же на минуточку примем за основу версию, согласно которой, Amnesty International просто не в курсе, как в июне 2015 года во время матча сборных команд Армении и Португалии в Ереване на поле неожиданно выскочил сын армянского политзаключенного Шанта Арутюняна — Шаген Арутюнян, в майке с портретом своего отца и лозунгом «Свободу политзаключенным!» — во всяком случае, на тот инцидент AI никоим образом не отреагировала. Ну хорошо, не уследили, устали, спали, не прочли вовремя газету, «сервер упал», блэкаут, Ddos-атака, проблемы с Интернетом, мы все живые люди. И что теперь? Amnesty International проснулась, встрепенулась и, движимая тревогой по поводу ситуации с правами человека в Азербайджане…. стоп, стоп. Если уж AI взяла на себя определенную миссию, то, как бы повежливее, должна соответствовать. Или отказаться и заявить: заключенные всех стран, извините, мы так громко о себе заявили, но сил выполнить свои обязательства у нас не хватает. Другое дело, что здесь потруднее, чем в футболе, открыть «трансферное окно» и просто заменить оскандалившихся игроков, которые уже давно забыли, для чего, собственно говоря, и существуют такие организации, как Amnesty International, и заменили правозащитную деятельность на этакий мелкий пиар по случаю.

В самом деле, заявление AI появилось за несколько дней до финала Лиги Европы. Место его проведения было утверждено еще два года (!) назад. И вряд ли в AI настолько самонадеянны и наивны, что и впрямь рассчитывали, что после их заявления УЕФА возьмет и пересмотрит место проведения финала. Но, видно, правозащитникам очень хотелось… нет, не «хайпануть» даже, а поймать волну чужого хайпа и мелькнуть в новостях по чужой горячей теме — такое вот «информационное паразитирование», помноженное, пардон, на тактику скунса — выскочить, наполнить атмосферу «амбре» собственного изготовления и улепетнуть в кусты. A там, где действительно нужна международная реакция и помощь, Amnesty International предпочитает отсиживаться в этих же кустах, особенно если такая защита не обещает ни больших денег, ни большого «пиара». И от этого обидно не только за саму некогда благородную идею правозащитного движения, а прежде всего за тех, чью защиту Amnesty International посчитала «недостаточно выигрышной» темой для себя.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az