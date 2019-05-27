Начну, извините, с озвучивания прописных истин. Итак, существуют разные жанры журналистики. Она может быть публицистической, художественной, научной. Есть журналистика аналитическая и новостная. Есть мастера репортажного жанра и блестящие интервьюеры. Нет только такого жанра журналистики, как лживая, ангажированная. Нет потому что публикации в СМИ «кудесников» данного жанра не являются плодом журналистской деятельности. Это родом из другой профессии, гораздо более древней.

Но так получилось, что именно представители этой профессии ныне активно «бьют себя пятками в грудь», претендуя на звание истинных представителей «четвертой власти». Они расталкивают всех локтями, пытаясь занять наиболее место под солнцем. Они умудряются менторствовать , хотя в реальности ими не преодолен уровень учеников. А главное – они лишены всякого стыда и преспокойно распространяют бред сивой кобылы, выполняя заказы все новых лиц, не брезгующих общения с такими господами.

Приведу конкретный пример того, как легко и просто в итоге доказывается лживость и ангажированность борзописцев. Итак, в пятницу на бульваре Дружбы Народов в Киеве был установлен памятник Имадеддину Насими. Символично, что открытие памятника великому азербайджанскому поэту и мыслителю состоялось в рамках празднования Дня Киева и по случаю 100-летия Международной дипломатии Азербайджана. На церемонии также присутствовали посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, глава исполнительности власти Баку Эльдар Азизов и мэр Киева Виталий Кличко.

«Я очень рад, что сегодня здесь, в Киеве, мы открываем памятник Имадеддину Насими. Герою дружественного нам азербайджанского народа. Стоит отметить, что создал памятник скульптор Сейфаддин Гурбанов — народный художник Украины и заслуженный художник Азербайджана. И это — тоже символично», — заявил Кличко. По его словам, Украина и Азербайджан всегда были стратегическими партнерами, а Киев и Баку — города-побратимы с 1997 года. Столицы сотрудничают в сферах развития инфраструктуры, промышленности, культуры, туризма. А год назад в Киеве открыт сквер имени Муслима Магомаева, где по инициативе азербайджанского посольства и при поддержке Торгового дома Азербайджана в Украине высажены сотни деревьев, напомнил мэр украинской столицы.

Я привел слова мэра Киева неспроста. Они показывают, сколь высоко он ценит то, что делается в плане строительства новых парков и скверов с азербайджанской стороны. А теперь, напомню о том, что в январе нынешнего года в ряде отечественных СМИ, которые видят свою миссию в тиражировании лжи и гадостей, вышли заметки одного, автор которых пытался убедить читателей в том, что представляло собой плод его фантазии.

Не стоящий упоминания его имени последователь жанра слухов и домыслов утверждал, что на открытии бульвара Дружбы Народов не было Виталия Кличко, хотя существовало куча фото и видео доказательств обратного. Кроме того, была предпринята примитивная попытка доказать, что вся эта территория не достойна называться парком, что все тут строящееся не достойно называться тем, что имеет отношение к Азербайджану. Одним словом, побродив среди зимних сугробов, сосчитав по ходу дела количество скамеек, завезенный в Киев главой одной из азербайджанских диаспорских организаций шелкопер, с радостью очернил то, что, как видим, вызывает восторг и чувство благодарности у мэра Киева.

Ясное дело, что самого автора пасквиля в пятницу на бульваре Дружбы Народов в Киеве, где установлен памятник Имадеддину Насими, не было. Отсутствовал там и заказчик пасквиля, глава азербайджанской диаспорской организации. А ведь было бы весьма интересно поглядеть на их реакцию на слова Виталия Кличко, услышать их мнение о памятнике великому азербайджанскому мыслителю, который установлен в месте, которое было названо «недостойным имени Азербайджана». Впрочем, и без того все стало ясно. Ясно и грустно. Потому что перед нами был очередной пример того, как не должен действовать глава азербайджанской диаспорской организации и того, что является чем угодно, но только не журналистикой. Не первый, к сожалению. И, увы, не последний…

Акпер Гасанов

Minval.az