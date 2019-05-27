В Исполнительной власти Сабаильского района города Баку произошли кадровые изменения.

По информации сайта BakuPost.az, первый заместитель главы Исполнительной власти Сабаильского района Халида Байрамова освобождена от должности председателя Комиссии по опеке при Исполнительной власти.

На эту должность назначен начальник юридического отдела ИВ Ягуб Наджафли.

4 апреля ученица восьмого класса бакинской школы №162 Элина Гаджиева из-за травли выбросилась с третьего этажа учебного заведения. Руководство школы после инцидента вызвало Х.Байрамову, которая стала допрашивать еще живую Элину, и лишь через два часа только вызвали скорую помощь. После она была доставлена в Клинический медицинский центр, где спустя два дня скончалась.

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