Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил об участии в выборах главы города в сентябре 2019 года. Он заявил об этом во время поездки в Курортный район города, говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Там рассказали, что о планах участвовать в выборах Беглова спросил представитель общественной организации ветеранов. «Александр Дмитриевич дал согласие идти на выборы», — добавили в пресс-службе.

Президент Владимир Путин назначил Александра Беглова временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга в октябре 2018 года. Его предшественник Георгий Полтавченко возглавил Объединенную судостроительную корпорацию. До этого Беглов был полпредом в Северо-Западном федеральном округе. The Bell отмечал, что он входит в ближний круг Владимира Путина.

Отметим, что Александр Беглов является уроженцем Баку.

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