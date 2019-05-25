В Госпогранслужбе Азербайджана в пятницу, 24 мая, состоялось открытие Музея памяти жертв политических репрессий.

Как заявил начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев, 400 тыс. человек были репрессированы в Азербайджане в 1920-1950-е годы, еще полмиллиона граждан — сосланы за пределы республики.

В одном только 1937 году в Азербайджане арестам подверглись 22 народных комиссара, 49 секретарей районных партийных комитетов, 29 председателей районных исполнительных комитетов, 57 директоров заводов, 95 инженеров, 110 военнослужащих и т.д, большинство их были расстреляны.

Minval.az