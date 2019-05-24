По мере того, как развивается Азербайджан, растет и зависть по отношению к стране.

Об этом во время встречи с членами Объединения молодежи правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Зияфет Аскеров, отвечая на вопрос о двойных стандартах в отношении Азербайджана, и оказываемой Армении поддержке, сообщает в пятницу Trend.

Аскеров подчеркнул, что Азербайджан – независимое государство.

«Азербайджан не вымышленное государство. Армения же – выдуманное государство. Азербайджан обрел независимость и развивается за счет своей силы. Почему мы должны кому-то подчиняться? Азербайджан недолюбливают потому, что он проводит независимую политику, не зависит ни от кого».

Аскеров отметил, что нагорно-карабахский конфликт начался не в 1988 году, армяне уже 200 лет претендуют на азербайджанские территории.

Аскеров заявил, что армяне не являются аборигенами Южного Кавказа, они были переселены на эти территории в более поздний период.

Первый вице-спикер добавил, что в 1919 году Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) обратилась в Лигу наций во Франции, и Азербайджан признали в Лиге: «В то время в Лигу обратились и армяне, но им отказали, аргументируя это тем, что у них нет территории, отсутствует государство, нет границ».

Аскеров подчеркнул, что территориальную целостность Азербайджана признают все международные организации, СБ ООН и другие международные организации приняли решения и резолюции по территориальной целостности Азербайджана: «К сожалению, до сегодняшнего дня эти решения не выполнены, потому что к Азербайджану применяются двойные стандарты. В резолюциях ООН указано, что армянские войны должны безоговорочно и незамедлительно быть выведены с азербайджанских территорий. Однако уже около 30 лет эти резолюции не выполняются. Разве Армения настолько сильное государство, что не выполняет решения ООН? Это говорит о том, что к Азербайджану применяются двойные стандарты. Нормы международного права не работают. Международное право на стороне тех, кто силен. Во всяком случае, пока это так».

Первый вице-спикер рассказал и о Минской группе ОБСЕ, напомнив, что она была создана в 1992 году: «Сейчас 2019 год. Так почему же конфликт не решается? Все международные организации признают территориальную целостность Азербайджана. ОБСЕ говорит, что «у нас нет механизма для решения конфликта». Выходит, у ООН этот механизм есть, а у ОБСЕ его нет?! Почти 30 лет, как конфликт не решается, не соблюдаются нормы международного права. Говорят, что статус-кво должен быть изменен, но он существует уже почти 30 лет!».

Аскеров добавил, что по мере того, как усиливается и развивается Азербайджан, приближается и решение нагорно-карабахского конфликта: «У армян нет никаких аргументов, есть только сильные покровители. В Армении никогда не будет спокойствия, потому что там нет никаких богатств, экономика разрушена. Азербайджан неоднократно заявлял Минской группе о важности изменения статус-кво, но результата нет. Как же решить конфликт мирным путем? Почему не говорят, что Армения агрессор? Столько двойных стандартов быть не может. Территориальная целостность Азербайджана однозначна. Нагорный Карабах и прилегающие семь районов — это исконные азербайджанские территории».

Minval.az