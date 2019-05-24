Мы охраняем наши исторические, религиозные памятники, государство и религия и здесь находятся вместе.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на церемонии ифтара, организованной председателем Управления мусульман Кавказа шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Глава государства отметил, что в последние годы были построены или отремонтированы сотни мечетей.

«Особое место среди них занимают наши исторические мечети. Его преосвященство шейх отметил, что созданный вокруг мечети Тезе-пир грандиозный парк придаст новое дыхание городу, то есть, озеленение на территории 20 гектаров послужит улучшению климата в этой зоне, создаст возможности для удобства людей, в то же время величественная панорама мечети Тезе-пир откроется для всех граждан. Потому что здания, построенные в свое время вокруг мечети Тезе-пир, не позволяли нам видеть ее с дальнего расстояния. Капитальная реставрация других мечетей демонстрирует наше намерение, нашу политику. Капитальный ремонт мечетей Биби-эйбат, Аждарбек, Шамахинской Джума-мечети, историко-религиозного комплекса «Имамзаде» — это проявление государственно-религиозных отношений. Строительство мечети Гейдара является историческим событием. Как вам известно, первым мероприятием, в котором я принял участие после прошлогодних президентских выборов, было открытие нового здания мечети Гаджи Джавада. И это неслучайно. После выборов я мог посетить любое место. То, что мы в первую очередь отметили именно открытие нового здания мечети Гаджи Джавада, свидетельствует о нашем уважении к государственно-религиозным отношениям, к Исламу», — сказал президент Ильхам Алиев.

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