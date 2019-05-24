Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует все шаги, направленные на создание возможностей для углубления отношений с Азербайджаном.

«Между нашими странами существует тесное партнерство, построенное на множестве общих интересов. Я ценю вклад Азербайджана в международную безопасность и Ваше лидерство в укреплении энергетической безопасности Европы, путем инициирования проекта «Южный газовый коридор». Кроме того я приветствую Ваше личное участие в процессе Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта», — отмечается в тексте поздравления Д.Трампа в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 101-летия образования Азербайджанской демократической республики (АДР), который отмечается 28 мая.

Американский лидер также пожелал дальнейшего развития партнерства между двумя странами.

Minval.az