Чемпионат Европы по аэробной гимнастике в Баку организован великолепно, нас все устраивает с точки зрения безопасности, заявили Общественному телеканалу российские гимнасты армянского происхождения, брат и сестра Гарсеван и Духик Джаназян.

По их словам, Баку очень красивый город, а жители общительные, жизнерадостные, дружелюбные и отзывчивые.

«Особенно этот контраст между современным Баку и исторической частью города — Старым городом. Словно оказываешься в другом веке», — сказала Духик Джаназян.

«Спорт — это спорт. Политика — это политика», — добавила она.

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