В Азербайджане стала электронной услуга выдачи доверенности на управление автомобилями.

Как сообщает «Онлайн», об этом на презентации портала «myGov» (my.gov.az) «От реактивных услуг к проактивным» сказал директор Центра развития электронного правительства Фариз Джафаров.

По его словам, пользователи, войдя в «Личный кабинет» на портале «myGov», смогут выдать доверенность на автомобиль любому лицу.

«Вначале выбирается автомобиль и лицо, от чьего имени дается доверенность, затем выбирается идентификационный номер лица, которому будет дана доверенность, после чего нужно нажать кнопку «продолжить».

Отмечу, что срок доверенности – один год. В случае, если срок водительского удостоверения лица, которому выдается доверенность, меньше одного года, доверенность дается только на оставшийся срок, — отметил Джафаров.

Директор центра также добавил, что пошлину за эту услугу могут оплатить обе стороны, и в связи с оплатой на их «личные кабинеты» поступит соответствующее уведомление.

Minval.az