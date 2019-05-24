В канун Дня Республики с чувством признательности вспоминаются те, кто создал Азербайджанскую Демократическую Республику (АДР). Азербайджанский народ теснее сплачивается вокруг идей азербайджанства, выражая приверженность государственности. Об этом в своем фейсбуке написал вице-премьер Али Ахмедов, сообщает Trend.

Созданная 101 год назад Азербайджанская Демократическая Республика, хотя и просуществовала недолго, ее достойный преемник — Азербайджан хранит традиции АДР, и память о ней навсегда запечатлена в истории в качестве славной страницы, отметил Ахмедов.

«С гордостью можно отметить, что идеи и традиции АДР не только сохраняются и чтятся, но и поднимаются на более высокие высоты независимым азербайджанским государством, созданным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Несомненно, что создатели АДР гордились бы сегодняшним Азербайджаном, потому что чаяния создателей АДР и всего азербайджанского народа находят свое отражение в существовании и деятельности нашего независимого государства. Азербайджан полностью доказал, что является одним из успешных государств XXI века. На службе у народа такие основополагающие принципы государства, как общечеловеческие идеи — независимость, современность, прогресс, свобода. 100 лет назад создатели АДР боролись за признание независимости Азербайджана, а на сегодня Азербайджан утвердил свою государственную независимость. 100 лет назад международные силы боролись за то, чтобы прибрать к рукам бакинскую нефть, сегодня же все природные богатства Азербайджана служат интересам народа. Сегодня Азербайджан – страна, демонстрирующая пример. Пример высокого развития, безопасности, толерантности популяризировал Азербайджан во всем мире. Пытавшийся доказать 100 лет назад свое право на независимое существование народ и его независимое государство сегодня служат примером миру, потому что независимость и государственность находятся в надежных руках», — написал вице-премьер.

Minval.az