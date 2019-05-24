Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович будет в Баку на следующей неделе на финале Лиги Европы.

Как сообщает The Sun, владельца лондонцев не было видно на первых играх команды из-за вопросов с его британской визой. С тех пор Абрамович принял израильское гражданство и надеется быть в Азербайджане на финале в среду против «Арсенала».

Это также рассматривается как огромный толчок для «Челси», как публичный показ российского олигарха, что он остается привержен клубу.

Российский бизнесмен является владельцем «Челси» с 2003 года. Абрамович приобрел клуб за 140 миллионов евро.

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