Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняли участие в церемонии ифтара в святилище Пир Гасан в поселке Мардакян Хазарского района Баку.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, находясь недавно в этом святилище, были приглашены на ифтар.

Собравшиеся на церемонию ифтара выразили признательность за социально-экономическое развитие и спокойствие в Азербайджане. Они высоко оценили проводимую президентом Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой работу по развитию нашей страны, выразили уверенность в том, что такие церемонии в скором времени будут проводиться и в Карабахе.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала, что рада встрече с жителями Хазарского района, пожелала, чтобы в священный месяц Рамазан были приняты их молитвы, чтобы Аллах всегда хранил нашу страну.

На церемонии были прочитаны аяты из священного Корана и молитва перед ифтаром.

Minval.az