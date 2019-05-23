29 мая Баку ожидает очередное культовое событие из мира большого спорта: финал Лиги Европы. Подготовка идет полным ходом, на фоне подготовки всплывают также и политические моменты: пару дней назад стало известно, что капитан сборной Армении, хабвек «Арсенала» Генрих Мхитарян не поедет в Баку. Сам Мхитарян опубликовал фото и написал в своем аккаунте в Instagram, что «рассмотрев все варианты, пришлось принять такое непростое решение и отказаться от игры в финале Лиги Европы» — несмотря на тот факт, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), АФФА, МИД и Минспорта Азербайджана неоднократно в своих заявлениях отмечали, что футболисту не будет грозить опасность в Баку. Официальный Баку обеспечил меры безопасности для поездки Мхитаряна в Азербайджан.

Также не приедет на финал Лиги Европы и скандальный российский комментатор Василий Уткин, который в качестве поддержки Мхитаряна отказался приезжать в Баку, о чем он и написал в «твиттере», ядовито отметив, что сдал билеты на самолет, а билеты на матч сохранит как память о «случае скотства пополам с идиотизмом, сдобренными жадностью».

Если честно, то мы все как-нибудь переживем неявку вышеуказанных товарищей, и грандиозное событие, ожидающее наш город на следующей неделе, прекрасно пройдет и без их участия, благо звезд и так будет предостаточно. И потому зрелище обещает быть грандиозным и дорогим (но не сколько нашему сердцу, сколько карману). И гораздо более дорогим, чем Формула-1, когда в период раннего бронирования билеты на четыре дня мероприятия базировались от в цене от 190 манатов до 660 манатов для взрослых, и от 130 манатов до 470 манатов — для детей. Кроме того, в продаже также имелись билеты на один день в зоны свободного размещения, цены на которые менялись в зависимости от дня гоночного уикэнда (от 80 до 160 манатов).

Как выяснилось в течение последних 2-х недель с момента так называемой «точки отсчета», желающих присутствовать на ЧЛЕ – огромное множество (как, впрочем, на любое культовое событие, происходящее в Баку в последние годы). Цены – самые разные.

Но помимо предложений покупки мест на трибунах в этом году, похоже, был запущен проект так называемых Skybox, предложения которых уже успели порядком «наесть оскомину» пользователям социальной сети фейсбук. Ибо практически все группы по продажам пестрят «заманчивыми» объявлениями о продаже мест в «скайбоксах» по такой баснословной цене, что невольно заставляет задуматься: не перепутали ли дилеры (кстати, неизвестно – официальные или попросту перекупщики) Баку с Эмиратами, где человек рождается богатым и в том же состоянии уходит к праотцам.

Так, цена на билет в «скайбоксе» Олимпийского стадиона колеблется от 1190 до 1390 евро. А если, к примеру, продают пакет на 10 человек, то это удовольствие влетит в 11900-13900 евро.

Для тех, кто не в курсе, что такое «скайбокс»: это отдельный отсек на трибуне, в котором имеются: телевизор, холодильник, кондиционер, туалет и бесплатный WI-FI, болельщиков обслуживают бармены и официанты, предлагающие на выбор спиртные и безалкогольные напитки, а также горячие блюда и закуски, за которые – кстати! – нужно будет отдельно платить.

По информации СМИ, бакинском Олимпийском стадионе имеется всего 124 «скайбокс-места», способных вместить группу от 14 до 32 человек.

Для тех, кто приобретает «скайбокс-билет», предусмотрен отдельный вход на стадион, бесплатная парковка и подарок от официальной программы игры.

Согласно информации, собранной на просторах социальной сети фейсбук, цены на «скайбокс-билеты» публикуются в следующем порядке: на 6 человек — 175.000 манат, на 10 — 225.000 манат, на 12 — 235.000 манат, на 14 -280.000 манат.

Мы, конечно же, понимаем, что спрос рождает предложение, но неужели спрос этот настолько велик? И самое главное – кто эти люди, способные одним разом выложить за билеты 280 тысяч?

Вот когда азербайджанских «Корейкиных» можно спокойно вычислить! Но естественно, имена покупателей (и, естественно, их социальный статус) не предаются разглашению, так как это коммерческая тайна.

Кроме того, в тайне остается и информация о том, каким образом эти билеты попали в руки к перекупщикам и какова на самом деле реальная стоимость этих билетов?

Вот уже много лет билеты на спортивные мероприятия, в том числе и на футбольные матчи, реализуются именно маклерами «черного рынка». Каким образом билеты попадают к ним в руки – неизвестно никому, хотя ежегодно в преддверии любых чемпионатов, соревнований и матчей, проводимых в Баку, полиция предупреждает о том, что будет строго наказывать нелегальных дилеров. Но, по словам коллег, представляющих спортивные СМИ, ни разу еще не было случая, чтобы полиция наказала представителя «черного рынка», торгующего билетами за бешеные деньги.

— Таже самая тенденция с неимоверными ценами наблюдалась и перед игрой «Карабаха», и перед игрой «Нефтчи», — рассказывает изданию Minval.az спортивный журналист Вугар Зейналов. – Никто не знает, каким образом билеты попадают с руки перекупщиков.

По словам В. Зейналова, «черные дилеры» пользуются тем, что не все граждане смогли вовремя приобрести или забронировать билеты, а потому за неделю до мероприятия эти билеты резко выбрасываются в «продажу» за нереальные деньги. Но если существует спрос, то будут и предложения – причем, за очень высокую цену.

Мы позвонили главе отдела по связям с общественностью Олимпийского стадиона Джамиле Мехтиевой и задали вопрос о ценах, но она ответила, что в функции руководства Олимпийского стадиона не входит ни продажа билетов, ни распространение пригласительных.

Мы обратились пресс-секретарю Федерации футбола Азербайджана Фирузу Гараеву и спросили, известно ли ему о ценах на пакеты «скайбокс», также задали вопрос: кто именно официально распространяет эти пакеты?

Ф. Гараев рассказал Minval.az, что пакеты «скайбокс» распространялись непосредственно комитетом УЕФА, а определенная часть билетов на трибуны 1-2-3-й категорий реализовывалась в молах столицы.

— Я тоже прослеживал цены в группах в соцсети Фейсбук, — говорит Ф. Гараев. – И просто в ужас пришел, когда увидел цену размером в 500 тысяч манатов. Мне вообще кажется, что это фейковые предложения, потому что просто нереально заплатить такую сумму за «скайбокс».

О том, каким образом билеты попадают на «черный рынок» Ф. Гараев ответить не смог. И неудивительно, так как, скорее всего, об этом знают только те, кто этот нелегальный рынок «крышует». Но так как они держат язык за зубами, мы, скорее всего, так и никогда не узнаем – что, когда и как.

И напоследок хочется отметить, что реакция пользователей социальной сети Фейсбук на озвучиваемые цены в «скайбоксах» забавляет: люди язвительно пишут, что продадут квартиру, автомобиль лишь бы посидеть в «золотой коробочке» и поглазеть, попивая шотландский виски с лобстером на гоняющих мячик звезд футбола, а потом – хоть в бомжи.

Яна Мадатова

Minval.az