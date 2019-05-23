Зрители финального матча Лиги Европы УЕФА, который пройдет 29 мая в Баку, смогут пользоваться железнодорожным транспортом бесплатно.

Об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В рамках плана мероприятий в связи с финалом Евролиги лица, аккредитованные на игру, а также владельцы билетов и пригласительных смогут бесплатно воспользоваться электричками между станциями Кероглу и Баку-пассажирская, а также между Баку и Сумгайытом в период с 25 по 28 мая. Бесплатная перевозка указанных категорий лиц будет осуществляться также 29 мая с 18:00 до 23:00, а также ранним утром 30 мая с 01:00 до 04:00.

Кроме того, для осуществления перевозок футбольных болельщиков и гостей мероприятия из Грузии в Баку и обратно 28 мая в 22:35 из Тбилиси в Баку, а 30 мая в 08:00 из Баку в Тбилиси будет назначен дополнительный пассажирский поезд.

Minval.az