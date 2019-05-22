ЗАО «Бакинский метрополитен» установил 17 дизельных генераторов для энергоснабжения объектов метро на случай аварий в энергосистеме, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен».

«Разработана концепция, предполагающая строительство дизельных электростанций на территории районных подстанций ОАО «Азеришыг». В случае аварии подача электроэнергии в метрополитен будет осуществляться с этих подстанций, их общее число составит, как минимум, 10. На этих подстанциях будут установлены 17 дизельных генераторов — 12 мощностью по 2,5 МВт, 4 — по 2 МВт и 1 — мощностью 1 МВт», — говорится в информации.

По данным метрополитена, дизельные генераторы производства германской компании MTU GmbH (подразделение компании Rolls-Royse Power Systems AG) уже установлены на подстанциях, в настоящее время ведутся наладочные работы.

«Вместе с тем, приняты временные меры для снабжения объектов метрополитена электроэнергией в случае аварии до ввода в работу дизельных генераторов. В частности, приобретены две мобильные дизель-генераторные станции мощностью по 450 МВА, с помощью которых будут задействованы установки по выводу подземных грунтовых вод из туннелей метро», — отмечается в сообщении.

Бакметрополитен также сообщает, что на фиолетовой ветке метро строится дизельная электростанция мощностью 16 МВА для энергоснабжения в случае ЧП поездов и вывода их туннелей, а также для освещения вагонов, туннелей и станций.

«Данная станция позволит обеспечить электроэнергией инфраструктуру первых трех станций фиолетовой ветки. В перспективе, энергоснабжение 12 станций, которые будут построены на этой линии метро, будет осуществляться за счет дизельных электростанций, которые будут сооружены на территории двух 35-киловольных подстанций», — говорится в информации.

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