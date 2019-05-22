Президент Турции Раджеб Тайип Эрдоган убежден, что азербайджано-турецкое сотрудничество вносит вклад в мир и стабильность в регионе и за его пределами.

Эрдоган поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики, отмечаемого 28 мая.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что мы полны решимости и далее укреплять наши расширяющиеся стратегические отношения под лозунгом «Одна нация, два государства». Я искренне верю в то, что наше тесное сотрудничество в предстоящий период внесет значительный вклад в мир, процветание и стабильность нашего региона и за его пределами»,- говорится в поздравлении турецкого лидера, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

Он отметил, что большие успехи, достигнутые дружественным и братским Азербайджаном во всех областях после восстановления независимости, является источником гордости для Турции. «Убеждены, что эти достижения Азербайджана будут продолжать расти благодаря вашему дальновидному руководству», — отметил Эрдоган.

Он пожелал крепкого Алиеву здоровья, стабильности и процветания азербайджанскому народу.

Minval.az