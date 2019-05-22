В среду состоялась церемония выпуска зубров, доставленных в Азербайджан в рамках программы «Реинтродукция зубров в Азербайджан», реализуемой совместно с Общественным объединением IDEA, министерством экологии и природных ресурсов и Азербайджанским представительством Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF), на специальную территорию, созданную для них в части Шахдагского национального парка, относящейся к Исмаиллинскому разделу.

В мероприятии приняли участие учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев и другие.

16 мая из зоопарков Франции и Бельгии в Азербайджан были доставлены восемь голов диких быков – кавказских зубров, популяция которых в стране в свое время исчезла. Для них создана специальная территория в Исмаиллинском разделе Шахдагского национального парка. После периода адаптации на этой территории животные будут выпущены в Шахдагский национальный парк. В этом году планируется доставка на территорию еще 12 голов этих животных.

Minval.az