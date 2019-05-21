Следует отметить, что Азербайджан взял на себя ответственность полностью обеспечить безопасность всех игроков, которые примут участие в финале Лиги Европы УЕФА 29 мая в Баку, в том числе футболиста «Арсенала» Генриха Мхитаряна и всех болелщиков.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос, касающийся финала Лиги Европы в Баку и решении руководства «Арсенала» не привозить Г.Мхитаряна в Баку.

«Лично я, как пресс-секретарь МИД, неоднократно заявляла, что Азербайджан никогда не приравнивает спорт и политику. Азербайджан не раз проводил международные спортивные мероприятия, в которых принимали участие спортсмены армянского происхождения.

Заявления МИД Армении по этому поводу, указывают на то, что по причине внутригосударственных проблем Армения пытается превратить спорт в политический инструмент.

Данным шагом Армения доказала, что она не готова подготавливать свой народ к миру, к чему призывали сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Армения использует Г.Мхитаряна для своих провокационных целей. Это указывает на то, что к миру, в первую очередь, надо готовить армянский народ. Смешно видеть, как моноэтническая страна, совершившая этнические чистки на оккупированных ею территориях Азербайджана, обвиняет Азербайджан в расизме.

В мире отлично осведомлены о том, что на территории Азербайджана представители различных религий и этносов совместно живут в атмосфере мира и толерантности.

Реальное ознакомление гостей, прибывающих в Баку в связи с финалом Лиги Европы, с ситуацией на месте станет самым приемлемым ответом на безосновательные утверждения МИД Армении», — отметила она.

Minval.az