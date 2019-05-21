В Новороссийске гражданин Азербайджана предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии в отношении местной жительницы и грабеже, совершенных в 2012 году.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 36-летний азербайджанец.

По версии следствия, рано утром 1 января 2012 года на улице Владивостокской мужчина встретил 22-летнюю девушку и последовал за ней. Когда девушка зашла в безлюдное место, мужчина напал на нее и, угрожая убийством, изнасиловал. Затем он забрал два мобильных телефона потерпевшей и скрылся, покинув территорию России, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

Задержать злоумышленника удалось только в феврале этого года. Сейчас он содержится под стражей.

Уголовное дело направлено в суд.

Minval.az