Повышение пенсий, зарплат, пособий – один из вопросов повестки дня.

Об этом, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в беседе с жителями поселка во время участия в открытии Сабунчинского железнодорожного вокзального комплекса, сообщает во вторник пресс-служба главы государства.

«Я тоже очень рад, что сегодня сдается в эксплуатацию этот прекрасный вокзальный комплекс. Очень красивое здание. Его строительство еще раз демонстрирует, что проблемы каждого поселка находятся в центре внимания. Мы стараемся, чтобы во всех поселках проводилась работа по благоустройству и созиданию, чтобы создавались новые возможности для граждан. Приобретены новые вагоны, произведенные одной из самых ведущих компаний мира, и отныне ездить будет очень удобно. Вдоль дороги также реконструированы остановки Бакиханов, Кешля. Вокзальный комплекс радует глаз. Рад, что сегодня мы вместе отмечаем такое замечательное мероприятие. Это еще раз показывает, что городскому транспорту уделяется очень большое внимание. Сейчас приобретены автобусы, в нынешнем году будет закуплено еще 300 автобусов. Идет строительство метро, приобретаются новые вагоны, прокладываются дороги, строятся железнодорожные вокзалы, то есть наша транспортная инфраструктура обновляется в комплексе», — сказал президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что в Баку, во всех районах, в пригородных бакинских поселках, повсюду, можно сказать, ежедневно проводится открытие какого-либо объекта, как социального, так и инфраструктурного.

«В настоящее время высокими темпами идет дорожное строительство. В Сабунчинском районе также проводятся работы, связанные с ремонтом дорог. То есть, мы стараемся сделать максимально возможное, чтобы люди жили еще лучше, улучшилось материальное благосостояние, повысился достаток. Поэтому шаги в данном направлении будут предприниматься и впредь. Повышение пенсий, зарплат, пособий – один из вопросов повестки дня. Такие прекрасные здания будут служить гражданам», — сказал президент Ильхам Алиев.

Minval.az