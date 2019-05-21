«Мы разочарованы заявлением клуба «Арсенал» о том, что Генрих Мхитарян не поедет со своей командой в Баку для участия в следующую среду в финальном матче Лиги Европы УЕФА против «Челси»».

Об этом в эксклюзивном комментарии Minval.az заявил генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов.

«Мы очень сожалеем по поводу этого неоправданного решения, принятого, как мы понимаем, совместно «Арсеналом», самим игроком и его семьей. Хотя мы и признаем за игроком право принятия личного решения не ехать с командой, вместе с тем, хотели бы еще раз подчеркнуть, что в качестве принимающей страны Азербайджан должным образом предоставил все необходимые гарантии, связанные с обеспечением безопасности г-на Мхитаряна, как того требовала УЕФА. Нет никаких оснований ставить под сомнение серьезность гарантий, предоставленных Азербайджаном. В течение последних десяти лет большое количество армянских спортсменов приняло без единого инцидента участие в различного рода международных спортивных соревнованиях, организованных в Азербайджане. Наконец, мы полагаем, что данное вызывающее сожаление решение никоим образом не скажется на качестве и зрелищности предстоящей большой игры. С нетерпением ожидаем очень скоро обе команды в Баку», — отметил генсек АФФА.

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