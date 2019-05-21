«Это очень личный вопрос и личное решение Генриха Мхитаряна, к которому надо отнестись с уважением».

Как сообщает агентство «Онлайн», об этом на пресс-конференции заявил главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери.

На конференции было отмечено, что правительство Азербайджана гарантировало со своей страны безопасность Мхитаряна в Баку. У Эмери поинтересовались, насколько этому можно верить.

Испанский специалист сказал, что верит в эти гарантии: «Я верю им. Но сегодня утром я поговорил с Мхитаряном. Это его личное решение, к которому я отношусь с уважением. Я хотел бы, чтобы он был с нами. Это решение было принято после беседы с его семьей и им самим. Я не могу его заставить поехать с нами. Это не в моих руках».

Minval.az