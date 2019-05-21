Сегодня гостем передачи «Интервью с…» в прямом эфире Minval.az станет глава Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов, который расскажет о некачественных сезонных продуктах и проверит специальным прибором уровень нитратов в картошке и помидорах, которые потребитель ежедневно употребляет в пищу.

За эфиром можно будет наблюдать на официальной странице Minval.az в социальной сети Фейсбук и Youtube. Зрители также могут в ходе передачи задавать свои вопросы.

https://www.facebook.com/Minval.az/

https://www.youtube.com/channel/UC8IOa5kM5CiRBuSqcaSdx7A?view_as=subscriber

Minval.az