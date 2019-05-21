В рамках участия в открытии Сабунчинского железнодорожного вокзального комплекса президент Ильхам Алиев во вторник встретился с жителями поселка.
Глава государства также побывал в маркете, побеседовал здесь с продавцами и покупателями.
В рамках участия в открытии Сабунчинского железнодорожного вокзального комплекса президент Ильхам Алиев во вторник встретился с жителями поселка.
Глава государства также побывал в маркете, побеседовал здесь с продавцами и покупателями.
Дата: 2019/05/21 12:50
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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