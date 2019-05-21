Сайт Milli.az распространил фотографию девушек-туристок (предположительно, россиянок), загорающих в новой части Бакинского бульвара. Как видно на фотографии, одна из девушек сняла бюстгальтер.

Фотография вызвала бурный резонанс в сети.

Сторонники восточного менталитета восприняли данное фото негативно, заявляя, что негоже в Баку, где всегда на первом месте стояли нравственные ценности, загорать в таком виде. Кроме того, принятие солнечных ванн в столь откровенном виде напрямую попадает под статью «нарушение общественного порядка».

А другие отметили, что жители южного города, расположенного на берегу моря, да еще и претендующего на звание «туристического рая» должны быть готовы к подобным явлениям.

Minval.az